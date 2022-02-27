بوخارست: 43 ألف أوكرانى وصلوا إلى رومانيا

جدة - نرمين السيد - كشفت بيانات شرطة الحدود الرومانية، اليوم الأحد، أن أكثر من 43 ألف أوكرانى فروا إلى رومانيا فى الأيام الثلاثة الماضية، برًا وبحرًا وجوًا، منذ اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أشارت بيانات شرطة الحدود إلى أن الأوكرانيين دخلوا رومانيا من أربع نقاط تفتيش حدودية برية مع أوكرانيا، وكذلك عبر نقاط تفتيش حدودية مع مولدوفا. ووفقًا للوكالة، فقد غادر آلاف منهم رومانيا بالفعل فى طريقهم إلى بلغاريا والمجر.

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