بعد مرور 22 مرحلة من عمر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم السعودية الدرجة الأولي للعام الحالي 2022 م ، يتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي الدرجه الاولى بواقع 51 نقطة ، جمعهم من 21 مباراة ويتبقى له مباراة ، فيما يحل نادي النصر في المركز الثاني بـ 44 نقطة من 22 لقاء ، ويأتي نادي الشباب ثالثاً بـ 40 نقطة من 21 مباراة ، أما الهلال فيأتي في المركز الرابع بعدد 37 نقطة من 19 مباراة ، ومن خلال مقال اليوم نستعرض أهم إحصائيات جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2022 والجدول الكامل ، مع بيان جدول ترتيب الدوري السعودي الهدافين ، ويمكن لعشاق كرة القدم الاشتراك في تطبيق مكاني منصة حجز تذاكر المباريات بالمملكة عبر موقعنا ثقفني.

جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2022

فيما يلي نستعرض لحضراتكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2021 / 2022 :

يتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة من 21 جولة. يحل النصر ثانياً بين جدول ترتيب الدوري السعودي بـ 44 نقطة من 22 لقاء. يأتي الشباب السعودي في المرتبة الثالثة برصيد 40 نقطة من 21 مواجهة. وتحتل أندية الهلال وضمك وأبها المراكز من الرابع وحيت السادس علي الترتيب. الجولة الحالية هي الـ 22 من عمر المسبقة منذ بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي. بينما يأتي الحزم في المقعد الأخير من ترتيب الدوري السعودي بـ 14 نقطة من 22 لقاء. الباطن في المقعد 15 قبل الأخير بـ 19 نقطة من 21 مواجهة ضمن ترتيب الدوري السعودي. ويحل الاتفاق السعودي في المرتبة الـ 14 بعدد 20 نقطة جمعهم من 20 جولة. الجدول المرفق يوضح بيان مفصل لموقف كل فريق وعدد أهدافة ونقاطة وما تلقاه من أهداف وهزائم وتعادلات وما حققه من انتصارات وعدد ما خاض من لقاءات.

ويستمر فريق الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 22/21.

جدول ترتيب الدوري السعودي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ قائمة الهدافين

فيما يلي نستعرض ترتيب هدافي الدوري السعودي مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الحالي 21/22 :