نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2022 في المقال التالي
بعد مرور 22 مرحلة من عمر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم السعودية الدرجة الأولي للعام الحالي 2022 م ، يتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي الدرجه الاولى بواقع 51 نقطة ، جمعهم من 21 مباراة ويتبقى له مباراة ، فيما يحل نادي النصر في المركز الثاني بـ 44 نقطة من 22 لقاء ، ويأتي نادي الشباب ثالثاً بـ 40 نقطة من 21 مباراة ، أما الهلال فيأتي في المركز الرابع بعدد 37 نقطة من 19 مباراة ، ومن خلال مقال اليوم نستعرض أهم إحصائيات جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2022 والجدول الكامل ، مع بيان جدول ترتيب الدوري السعودي الهدافين ، ويمكن لعشاق كرة القدم الاشتراك في تطبيق مكاني منصة حجز تذاكر المباريات بالمملكة عبر موقعنا ثقفني.
جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2022
فيما يلي نستعرض لحضراتكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2021 / 2022 :
- يتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة من 21 جولة.
- يحل النصر ثانياً بين جدول ترتيب الدوري السعودي بـ 44 نقطة من 22 لقاء.
- يأتي الشباب السعودي في المرتبة الثالثة برصيد 40 نقطة من 21 مواجهة.
- وتحتل أندية الهلال وضمك وأبها المراكز من الرابع وحيت السادس علي الترتيب.
- الجولة الحالية هي الـ 22 من عمر المسبقة منذ بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي.
- بينما يأتي الحزم في المقعد الأخير من ترتيب الدوري السعودي بـ 14 نقطة من 22 لقاء.
- الباطن في المقعد 15 قبل الأخير بـ 19 نقطة من 21 مواجهة ضمن ترتيب الدوري السعودي.
- ويحل الاتفاق السعودي في المرتبة الـ 14 بعدد 20 نقطة جمعهم من 20 جولة.
- الجدول المرفق يوضح بيان مفصل لموقف كل فريق وعدد أهدافة ونقاطة وما تلقاه من أهداف وهزائم وتعادلات وما حققه من انتصارات وعدد ما خاض من لقاءات.
ويستمر فريق الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 22/21.
جدول ترتيب الدوري السعودي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ قائمة الهدافين
فيما يلي نستعرض ترتيب هدافي الدوري السعودي مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الحالي 21/22 :
- لا تسير قائمة الهدافين وفق بيان جدول ترتيب الدوري السعودي .
- ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021/2022 يأتي كالآتي.
- يأتي أوديون إيغالو لاعب الهلال السعودي في صدارة الهدافين بـ 14 جول.
- تاليسكا لاعب النصر يحتل المركز الأول مكرر بعد إيغالو حتي الآن برصيد 14 جول.
- يتشارك الصدارة معهم ويأتي ثالثاً اللاعب رومارينيو بنفس الرصيد 14 جول.
- ويأتي لياندر تاوامبا لاعب التعاون رابعاً بـ 13 هدف ضمن جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي.
- ويتساوى عبدالرزاق حمد الله وكريم البركاوي لاعبي النصر والرائد برصيد 11 هدف في المركز الخامس أول ومكرر.
- جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2022 كما هو مرفق وفق بيان بطولة الدوري السعودي للموسم الحالي.
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