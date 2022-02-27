وفد روسي يصل بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الأوكرانيين.. وزيلينسكي يرفض

نقلت وكالة أنباء إيفاكس عن المتحدث باسم الكرملين قوله، اليوم الأحد، إن وفدا روسيا وصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا فيما ستعد أول مفاوضات منذ أن بدأت روسيا غزوها في 24 فبراير.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف، إن الوفد الروسي يضم مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع ومكتب الرئيس فلاديمير بوتين وينتظر وصول نظرائهم الأوكرانيين إلى مدينة جوميل في بيلاروسيا.

ومن ناحية أخرى، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العرض الروسي بإجراء محادثات في بيلاروسيا اليوم الأحد قائلا إن مينسك نفسها متواطئة في الغزو الروسي لكنه ترك الباب مفتوحا أمام إجراء مفاوضات في مناطق أخرى.

وقال الكرملين، اليوم الأحد، إن وفدا روسيا مستعد للقاء مسؤولين أوكرانيين في مدينة جوميل في بيلاروسيا.

وأظهرت مقاطع مصورة بثها أنطون هيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني على تليجرام ودائرة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات التابعة للدولة في أوكرانيا عدة مركبات عسكرية خفيفة تتحرك على طول أحد الشوارع ودبابة محترقة بشكل منفصل.

وقال مسؤولون اليوم الأحد إن القوات الروسية هاجمت منشآت نفط وغاز في أوكرانيا مما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة في الوقت الذي يستعد فيه الحلفاء الغربيون لفرض عقوبات جديدة بما في ذلك منع البنوك الروسية الرئيسية من نظام المدفوعات العالمي الرئيسي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تمنع القوات الروسية من التقدم في العاصمة كييف مع دخول أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية يومه الرابع.

وقالت رئيس بلدية فاسيلكيف بجنوب غربي كييف إن الصواريخ الروسية أدت إلى إشعال النار في محطة نفطية في البلدة. وأظهرت منشورات على الإنترنت تسبب الانفجارات في تصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود في سماء الليل.

وأفادت وكالة حكومية أوكرانية أن هناك تقارير عن قتال عنيف بالقرب من مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، في الشمال الشرقي، حيث فجرت القوات الروسية خط أنابيب للغاز الطبيعي.

وقالت رئيسة بلدية فاسيلكيف ناتاليا بالاسينوفيتش: “العدو يريد تدمير كل شيء“.