نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول من أكثر الموضوعات التي يبحث على طلاب وطالبات الصف الثالث في العراق، وذلك لمعرفة النتائج الخاصة بهم بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن الانتهاء من عمليات الرصد والتصحيح درجات الطلاب، بالإضافة إلى عمليات المراجعة، كما أعلنت أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها إلكترونيا من خلال الإنترنت عبر موقع نتائجنا للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك تسهيلا منها على الطلاب في معرفة النتائج دون الحاجة إلى النزول من المنزل حرصا من وزارة التعليم العراقية على صحة وسلامة الطلاب، والتقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وسوف نعرض لكم خلال السطور التالية كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول بالتفاصيل.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

يرغب عدد كبير من الطلاب في العراق لمعرفة نتائج الثالث المتوسط الدور الأول بعد أن انتهت مرحلة الاختبارات خلال الفترة الماضية والتي كانت وسط التزام كامل بجميع الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا عبر موقع نتائجنا الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أعلنت الوزارة عن استخراج النتائج بشكل الالكتروني باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بالطالب الذي يستخدمه عند دخوله إلى الامتحانات كما يستطيع كل الطلاب أن يقوموا بتنزيل ملف pdf من على موقع نتائجنا وتحميل نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول ومعرفة الدرجات لكل طالب بسهولة وبشكل مفصل.

كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

يمكن معرفة نتائج الثالث المتوسط بكل سهولة من خلال النتائج التالية

الضغط على الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم

يختار الطالب المرحلة الدراسية الخاصة به، وهي الثالث المتوسط الدور الاول.

يحدد الطالب المحافظة التابع لها.

ثم يملأ جميع البيانات المطلوبة من الإسم في المكان المحدد له

يكتب الطالب الرقم الامتحاني الخاص به بشكل صحيح.

ثم يضغط الطالب على عرض النتائج في نهاية الصفحة.

سوف يتم ظهور الدرجات التي حصل عليها الطالب بشكل مفصل، بالإضافة إلى المجموع الكلي الذي حصل عليها الطالب في جميع المواد الدراسية

وبهذه الخطوات يستطيع جميع الطلاب والطالبات واولياء الأمور للصف الثالث المتوسط في استخراج نتائجهم والاطمئنان عليها.