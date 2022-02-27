المكسيك تسجل 13459 إصابة جديدة موكدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 13459 إصابة جديدة موكدة بفيروس كورونا و331 وفاة يوم السبت.



جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 13459 إصابة جديدة موكدة بفيروس كورونا و331 وفاة يوم السبت. ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات فى المكسيك منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و502586 والوفيات إلى 318014.

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