تعطل الموقع الإلكترونى للكرملين الخاص بـ بوتين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب تقارير عن هجمات إلكترونية على مواقع أخرى عديدة على الإنترنت، خاصة بالحكومة الروسية ووسائل الإعلام الرسمية، مع دخول الحرب فى أوكرانيا يومها الرابع.

وتأتى هذه الأعطال فى الوقت الذى أعلن فيه نائب رئيس الوزراء الأوكرانى "شن هجوم إلكتروني" على روسيا ردا على هجمات مماثلة.

وكانت عدة مواقع حكومية أوكرانية منها موقع الحكومة وموقع وزارة الخارجية قد تعطلت الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات الأوكرانية إنها رصدت تحذيرات عبر الإنترنت من أن قراصنة يستعدون لشن هجمات كبيرة على الهيئات الحكومية والبنوك وقطاع الدفاع.

وعانت أوكرانيا سلسلة من الهجمات الإلكترونية التى ألقت كييف باللوم فيها على روسيا. وتنفى موسكو ضلوعها فى الهجمات.