جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب تقارير عن هجمات إلكترونية على مواقع أخرى عديدة على الإنترنت، خاصة بالحكومة الروسية ووسائل الإعلام الرسمية، مع دخول الحرب فى أوكرانيا يومها الرابع.
وتأتى هذه الأعطال فى الوقت الذى أعلن فيه نائب رئيس الوزراء الأوكرانى "شن هجوم إلكتروني" على روسيا ردا على هجمات مماثلة.
وكانت عدة مواقع حكومية أوكرانية منها موقع الحكومة وموقع وزارة الخارجية قد تعطلت الأسبوع الماضي.
وقالت السلطات الأوكرانية إنها رصدت تحذيرات عبر الإنترنت من أن قراصنة يستعدون لشن هجمات كبيرة على الهيئات الحكومية والبنوك وقطاع الدفاع.
وعانت أوكرانيا سلسلة من الهجمات الإلكترونية التى ألقت كييف باللوم فيها على روسيا. وتنفى موسكو ضلوعها فى الهجمات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعطل الموقع الإلكترونى للكرملين الخاص بـ بوتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.