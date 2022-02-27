استعلم الان عن احقيتك فى دعم سكني مع نزول الدعم السكني لشهر فبراير وخطوات وشروط الإستحقاق

دعم سكني من أهم عمليات البحث التدريجي من قبل السعوديين، كلما اقترب موعد نهاية الشهر تزايد التساؤل عن موعد ايداع دعم سكني للاسر المحتاجة والاكثر احتياجا للدعم حيث تعاونت وزارة الإسكان مع صندوق التنمية العقارية، لتوفير دعم سكني لمتوسطي ومحدودي الدخل من أفراد الشعب السعودي، وقد قام “صندوق التنمية العقارية” بتوزيع المساعدات بصورة شهرية للمستفيدين من البرنامج، حيث أنه يتم إيداع المبلغ داخل جميع حسابات المستفيدين في يوم 24 من كل شهر ميلادي، فدعم سكني يعتبر من اهم ماتقدمه حكومة المملكة للمواطنين ومن أهم المواضيع التي يراقبها المواطنون السعوديون المستحقون من الدعم تلك الفترة، وذلك من أجل توفير سكن مناسب لهم، و حياة كريمة لمن تنطبق عليهم الشروط المقررة من قبل المبادرة، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الاستحقاق للدعم وكما سنوضح موعد صرف دعم سكني وكيفية الاستعلام عن احقيتك للدعم وكيفية الحصول عليه من خلال رابط منصة دعم سكني الالكتروني.

موعد صرف الدعم السكني للمستحقين:

تقرر صرف الدعم السكني للمستفيدين من الدعم ومستحقيه وذلك كما قررته الحكومة بالمملكة بصرف الدعم السكني في يوم 24 من كل شهر ميلادي، ذلك إن لم يصادف ذلك اليوم عطلة رسمية للبلاد، فمن الممكن تقديم أو تأخير الموعد يوم أو يومين، وعليه فإنه من المفترض صرف الدعم السكني لشهر فبراير، يوم الخميس الموافق 24 من فبراير 2022.

الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الدعم السكني:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية من الأساس وفي حالة كونه مقيم يجب أن يقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون عمر المتقدم يبدأ من 25 سنة كحد أدنى

من الضروري أن يكون المتقدم ليس لديه منزلاً خلال 5 سنوات سابقة وذلك لإيداع دخل التقاعد الإضافي.

أن يكون غير مقتدر مالياً وعدم تمكنه من شراء مسكن مناسب

يشترط للحصول على دعم سكني لا يمتلك أزيد من 3 سيارات للإستخدام الشخصي.

من الضروري أن يكون المتقدم يقوم بتقديم الطلب للحصول على الدعم لأول مرة في برنامج سكني.

من أهم الشروط التي يجب توافرها هو عدم إتاحة المرأة للتقديم إلا في حالة كونها من هذه الفئات مطلقة أو أرملة وقد مر عليها سنتين أو أكثر.

كيفية التقديم للحصول على الدعم السكني:

حيث اوضحت وزارة الإسكان خطوات التقديم للحصول على دعم سكني والتاكد من توافر الشروط لإستحقاق الدعم كالتالي: