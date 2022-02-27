وثيقة العمل الحر وكيفية الحصول عليها والشروط واهم المميزات

تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي خاصة بعد الخدمات الحديثة التي يمكن الاستفادة منها، حيث تقدم حكومة المملكة متمثلة في وزارة الموارد البشرية السعودية الكثير من خدماتها للمواطنين بالمملكة ومن اهم ماتقدمه الوزارة وثيقة العمل الحر، وتعد هذه الوثيقة مستند رسمي وموثق من قبل الحكومة، ومن خلال مقالي نوضح كيفية الحصول عليها واهم مزاياها والشروط الواجب توافرها للحصول على الوثيقة ، حيث تخويل وثيقة العمل الحر للمواطنين الشباب فرصة الحصول على خدمات في كافة المجالات والقطاعات والقيام بعمل مشاريع عامة، كما تسهل حصول الشباب على قروض مختلفة تقدمها بعض البنوك ومنها بنك الراجحي وبنك التسليف وبنوك أخرى بالمملكة.

شروط الواجب توافرها للحصول على وثيقة العمل الحر:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون ذو جنسية سعودية.

يتراوح عمر الشخص المتقدم بين 20 – 60 عام ولا يتجاوز ذلك

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الوثيقة أن يكون لديه حساب عبر بوابة أبشر

خطوات الحصول على وثيقة العمل الحر:

ادخل على رابط منصة العمل الحر.

ثم عليك بالنقر على ايقونة إصدار وثيقة العمل الحر.

ثم تقوم بإدخال بيانات الوظيفة التي يرغب ممارستها.

ثم عليك بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم وملء البيانات.

ثم تقوم بالتأكيد من دقة المعلومات التي قام بتسجيلها.

التأكد من رفع كافة الأوراق المطلوبة والمستندات.

الضغط على أيقونة إصدار.

ينتظر الشخص المتقدم مراجعة الطلب المقدم ثم يتم إرسال الرد الذي يبين مدى أحقية الشخص المتقدم بقبول طلبه أو رفضه من قبل وزارة الموارد البشرية

اهم المزايا التى تقدمها وثيقة العمل الحر: