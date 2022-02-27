اطلب تمويل اكسترا يصل الى 30 الف ريال من شركة تسهيل لجميع المواطنين والمقيمين بدون تحويل راتب أو كفيل

تزداد عمليات البحث في الفترة الاخيرة حول تمويلات سريعة ومن ضمن عمليات البحث تمويل اكسترا من شركة تسهيل، حيث تقدم الشركة تمويل شخصي بمزايا عديدة حيث تقدم التمويل للمتقاعدين والعسكريين وكذلك للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، تمويل بدون تحويل وبدون كفيل ومتوافق مع الشريعة الإسلامية تمويل اكسترا بمزايا عديدة، لكافة المواطنين والمقيمين، يمكن للعميل أخذ السيولة التى تناسبه ويتم تسديد هذه الأقساط خلال عامين للمواطن السعودي أما بالنسبة للمقيم ، ومن خلال مقالي سوف نتعرف على الشروط وكيفية التقديم واهم مزايا التمويل والأوراق المطلوبة للحصول على تمويل إكسترا.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل إكسترا للعاملين بالقطاع الخاص أو الحكومي:

أن يكون الراتب الشهري للشخص المستفيد من التمويل بحد أدنى 5 ألاف ريال سعودي

يشترط أن يتراوح عمر الشخص المتقدم بدءً من 25 سنة حتى 60 عام في حالة سداد أخر قسط.

من الضروري أن يكون التمويل المالي للقطاع الخاص أو الحكومي مابين ٤ آلاف حتى ٣٠ ألف ريال سعودي.

في حالة أن الشخص المتقدم له وظيفة يجب أن يكون مر عليها حوالي 3 أشهر بحد أدنى.

يشترط للحصول على تمويل شركة تسهيل للعاملين بالمملكة دفع الأقساط في الوقت المحدد دون التأخير عن الموعد.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل إكسترا للمتقاعدين:

في حالة التقاعد يشترط على الأشخاص المتقاعدين أن يتراوح التمويل الخاص بهم بدءً من 4 آلاف ريال سعودي حتى 30 ألف ريال سعودي.

يجب أن يكون دخل المتقاعدين بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي في حالة أن أعمارهم 70 ولا يتعدى هذا السن.

يكون الشخص المشترك بالمؤسسة العامة لتقاعد أو التأمينات الإجتماعية.

يشترط للحصول على تمويل شركة تسهيل للمتقاعدين تسديد الأقساط في الوقت المحدد دون التأخير.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل إكسترا للقطاع العسكري:

يشترط للحصول على تمويل شركة تسهيل للعسكريين ان يكون تمويل من ٤ آلاف حتى ١٢ ألف ريال سعودي للعاملين بالقطاع العسكري.

يشترط أن يكون الراتب الشهري بحد أدنى ١٠ آلاف ريال سعودي، ويتراوح سن المتقدم ما بين ٢٥ حتى ٥٠ عاما.

يشترط للحصول على تمويل شركة تسهيل للعسكريين أن يكون مر ثلاث شهور بالوظيفة للعميل العسكري.

يشترط للحصول على تمويل شركة تسهيل للعسكريين تسديد الأقساط في الفترة المحددة.

كيفية التقديم على التمويل: