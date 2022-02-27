طريقة التسجيل في منصة جود للإسكان لسداد الإيجار 1443 بالمملكة وشروط التقديم

التسجيل في منصة جود للإسكان من أهم البرامج الاجتماعية التي نظمتها وزارة الإسكان السعودية لمساعدة الأسر المحتاجة و محدودة الدخل التي تعجز عن سداد إيجار السكن وليس هذا فقط بل هناك مئات الخدمات التي تساهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين ومساعدتهم في أعباء الحياة، لذلك وضعت منظومة الإسكان الحكومية مجموعة من الشروط لقبول طلب التسجيل في المنصة و الحصول على الدعم وهذا لمساعدة الأسر أكثر احتياجًا، وسنقدم لكم طريقة الحصول على دعم جود.

خطوات الحصول على دعم منصة جود للإسكان 1443

تعد منصة جود من أهم الخدمات التابعة الى مؤسسة الإسكان التنموي، ولكي تستطيع الحصول على دعم المنظومة لابد من التسجيل في المنصة والطريقة هي:

اولاً يقوم المواطن بالدخول إلى منصة جود الرسمية.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الجوال الخاص بك.

ثم قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام المذكورة أمامك.

قم بالضغط على تسجيل الدخول.

إدخال البيانات المطلوبة ( الاسم، البريد الالكتروني، رقم الجوال).

بعد ذلك سيطلب منك إدخال الهوية الرقمية وإدخال كلمة مرور.

قم بالنقر على متابعة.

على الفور سيصل إليك رسالة برمز التحقق.

قم بإدخال رمز التحقق.

الضغط على تسجيل.

هكذا سيتم تسجيلك في منصة جود للإسكان لسداد الإيجار و سيتم التواصل معك.

شروط الحصول على دعم جود للإسكان لسداد الإيجار 1443

لكى تستطيع الاستفادة من كافة وسائل الدعم المتعددة التي تقدمها منصة جود التابعة الى مؤسسة الإسكان التنموي لابد من تطابق الشروط التي وضعتها المنظومة، وهذا لأنها تستهدف فئة محددة وهي الأكثر احتياجًا للدعم، ولذلك هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم وهي: