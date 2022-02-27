للراغبين في الحصول على مكيفات برنامج حساب المواطن رابط وطريقة التسجيل في الاستحقاق 

يعد البرنامج من أهم عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة في السعودية، حيث تقدم حكومة المملكة الكثير من المبادرات لمساعدة المواطنين بالمملكة والتي تعود عليهم بالفائدة المباشرة وتخدم الكثير من الاسر ، فقد طرح برنامج حساب مواطن مبادرة طرح مكيفات للراغبين فى اقتناء وشراء مكيفات تابع للبرنامج فقد أعلن المركز الوطني بالمملكة العربية السعودية عن مبادرة لإعانة المواطنين، ومن خلال مقالي سوف نوضح اهداف البرنامج وكما سوف نوضح شروط الحصول على الدعم الخاص بالمكيفات وكيفية التقديم عليه، فهي مبادرة لاستحقاق مكيفات توفر الطاقة وترشد الاستهلاك .

كيفية التسجيل في استحقاق مكيفات حساب المواطن:

ادخل على رابط الموقع الرسمي لحساب المواطن.

التأكد من كتابة وادخال كافة البيانات المطلوبة والتسجيل.

بمجرد الدخول يتم معرفة أسعار المكيفات

بالإضافة إلى الأنواع المقدمة في المبادرة للاختيار.

يجب تشغيل التطبيق عبر الهاتف المحمول والدخول على الخريطة وذلك لمعرفة أقرب منافذ الشراء.

الشروط الواجب توافرها للتقديم على مبادرة استحقاق مكيفات حساب المواطن:

لكي يستفاد من المباردة يجب أن يكون المتقدم مسجلا في برنامج حساب مواطن.

يجب على المتقدم هوية شخصية سارية المفعول.

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية من الأصل ومقيم بالمملكة العربية السعودية.

أن يبدأ عمر الشخص المتقدم من 21 عام وما يتجاوز ذلك

أهلية المواطن للاستفادة من هذا الدعم.

كيفية الاستعلام عن أسعار مكيفات حساب المواطن:

ومن الجدير بالذكر إنه نظراً لتساؤل الأشخاص الراغبين فى كيفية الاستعلام عن الأسعار للتمكن من الحصول على مساعدة في شراء المكيفات من خلال حساب المواطن حيث يمكنك معرفة سعر ونوع وسعة الجهاز الذي ستقوم بشرائه الكترونيا بدون الحاجة الى التنقل الى المتاجر من خلال الآتي: