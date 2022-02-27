موعد قبول الأهلية sbis.hrsd.gov.sa الضمان المطور 1443 والذي ينتظر وصولها على الهواتف النقالة بالمملكة ألاف المسجلين في الضمان المطور، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاستمرار في دراسة الطلبات الجديدة ومقارنتها بقاعدة البيانات الموجودة بالمملكة، بيانات المواطنين على منصة أبشر، ويتم إرسال رسائل القبول والرفض تباعا.

موعد قبول الأهلية sbis.hrsd.gov.sa الضمان المطور 1443 إعادة تسجيل الغير مؤهل إلكترونيا

تستقبل الهواتف النقالة لمسجلي الضمان الاجتماعي المطور رسائل التأهيل للحصول على رواتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينما تصل رسالة “غير مؤهل” لآخرين لا يمكنهم الحصول على الراتب في الشهر الجديد، وتشتمل رسالة الضمان أسباب عدم القبول ونقوم بالرد على سؤال “ماذا افعل في رسالة غير مؤهل؟” بالخطوات.

رسائل الضمان المطور بالقبول والرفض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها استقبلت تسجيلات المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق على رابط تسجيل الضمان المطور الجديد، وتقوم الوزارة بتوزيع المسجلين على شكل مجموعات يتم دراسة كافة الطلبات فيها والتأكد من استحقاقهم للراتب في الشهر الجديد، وتلقى بعض المواطنين رسائل المرحلة الثانية من قبول الضمان بينما تلقى البعض الآخر سالة “غير مؤهل” على الهاتف النقال.

خطوات التعامل مع رسالة “غير مؤهل”

عند تلقي رسالة “غير مؤهل” يجب فحص الرسالة جيدا ومعرفة سبب الرفض.

يجب أن تكون بيانات المواطنين سليمة على رابط التسجيل وتتطابق مع البيانات على منصة أبشر، وهي قاعدة بيانات المملكة للمواطنين.

يتم الالتزام التام بشروط تسجيل الضمان وشروط الاستحقاق.

يقوم بالدخول مجددا على رابط الضمان المطور الجديد.

يبدا في التسجيل من جديد ويقوم بتجنب أسباب الرفض.

من الهام استكمال كافة البيانات ولا يتم ترك خانة أو مكان غير مكتمل في البيانات.

عند استكمال كافة بيانات المواطن والالتزام بدقة البيانات وكذلك شروط الاستحقاق يتم إتمام عملية التسجيل.

يتم إتمام عملية التسجيل. انتظر هنا رسالة الضمان بعد أن يتم مراجعة طلب التسجيل.

موعد إيداع راتب الضمان

موعد إيداع راتب الضمان بالميلادي موعد إيداع الراتب بالهجري 3 مارس 2022 30 رجب 1443.

وتتيح وزارة الموارد البشرية التواصل عبر: