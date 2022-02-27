بريطانيا تعلن وصول قوات بحرية وبرية وجوية إلى إستونيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، وصول قوات بحرية وبرية وجوية إلى إستونيا لدعم الجناح الشرقى لحلف شمال الأطلسى (الناتو)، وذلك رداً على الهجوم الروسى على أوكرانيا.





وذكرت وزارة الدفاع البريطانية -فى بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن- أن دبابات من طراز "تشالينجر 2" وعربات مدرعة وصلت إلى إستونيا من ألمانيا، وأن مزيدا من المعدات الأخرى وحوالى ألف جندى سيصلون هناك خلال الأيام القادمة.

وجاء فى البيان أن ذلك سيؤدى إلى تضاعف حجم التواجد البريطانى فى إستونيا، وأن طائرات مقاتلة من طراز "تايفون" قد استكملت بالفعل أولى مهامها الجوية عبر المنطقة، وأن أربع طائرات بريطانية إضافية أقلعت من قواعد فى قبرص، وأن بريطانيا تتولى الآن مهمة القيام بدوريات فى المجال الجوى لحلف الناتو فوق رومانيا وبولندا إلى جانب حلفاء بالناتو.

ومن جانبه، أشار وزير الدفاع البريطانى بن والاس إلى أن عمليات انتشار قوات من بريطانيا والحلفاء بالناتو تشكل ردعا لوقف الهجوم الروسى الذى يهدد سيادة الدول الأعضاء بالحلف.