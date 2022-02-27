المعارضة الأوكرانية تدعو كييف إلى بدء المفاوضات بشكل عاجل مع موسكو

جدة - نرمين السيد - وقال النائب عن الحزب فى البرلمان الأوكرانى يورى بويكو، فى بيان، إن الحزب يؤيد بدء محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا بشكل عاجل.
وأضاف: "نحن ندعم سرعة البدء بالمفاوضات، وقدمنا إشارات عامة وخاصة حتى تبدأ المفاوضات فى أقرب وقت ممكن لإنهاء هذا الصراع العسكرى.. سنبذل قصارى جهدنا لبدء هذه المفاوضات".
وشدد على أن الحزب يعول على الوضع المحايد لأوكرانيا، مضيفا: "آمل حقا أن تدخل السلطات اليوم فى مفاوضات مع روسيا.. نحثها على هذه الخطوة بشكل علنى وغير علنى، وأن ينتهى الأمر بسلام على أساس الشروط التى سمعنا عنها سابقا، والتى تتعلق بالوضع المحايد لأننا أيدنا ذلك بشكل لا لبس فيه ونواصل دعمه".
وأردف قوله: "لا أحد يدعونا إلى حلف الناتو، وقد فهمنا بالفعل جوهر الحلف.. وسنصر بالتأكيد على إعلان الموقف المحايد للبلاد".
وأعرب عن أمله فى أن يكون توطيد الوضع المحايد النقطة الرئيسية التى ستبنى عليها علاقات أوكرانيا مع روسيا وبيلاروسيا فى المستقبل.
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