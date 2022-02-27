هجوم روسي كثيف على كييف.. انفجارات ومعارك "ضارية"

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، ليلة الاحد، بوقوع انفجار ضخم في فاسيلكيف، جنوب غرب العاصمة كييف، ناتج عن صاروخ استهدف مخزنا للوقود.

وبحسب عمدة فاسيلكيف، ناتاليا بالاسينوفيتش، فقد تعرضت المدينة والمطار إلى "قصف عنيف بالصواريخ الباليستية". وقال إن "العدو يريد تدمير كل شيء من حوله، لكنه لن ينجح".

وأفاد مراسل دوت الخليج بسماع دوي انفجارات عنيفة بالقرب من العاصمة كييف.

وذكرت مواقع إخبارية أوكرانية بأن بوابة الحكومة الروسية تواجه هجمات إلكترونية على "نطاق غير مسبوق". بما في ذلك الكرملين الذي تعطل.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية محلية، في وقت سابق ليلة الأحد، أن القوات المسلحة الروسية تخطط لهجوم وشيك على العاصمة الأوكرانية كييف الليلة، من أكثر من جبهة، وسط معارك محتدمة في ضواحي المدينة.

وأشارت تقارير متعددة إلى أن القوات الروسية على وشك شن غارات جوية مكثفة وهجمات صاروخية على كييف، وفق ما نقل مراسل دوت الخليج عن وسائل إعلام أوكرانية.

وذكر موفد دوت الخليج من كييف، نقلا عن عضو البرلمان الأوكراني ليسيا فاسيلينكو قوله: "خلال 30-60 دقيقة ستتعرض كييف لهجوم غير مسبوق. روسيا ستضربنا بكل ما لديها".

وسمع دوي إطلاق نار في وسط العاصمة كييف، غير بعيد عن المباني الحكومية، كما دوت صفارات الإنذار مجددا في المدينة.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية محلية بأن الجيش الروسي ينفذ عمليات إنزال جوي جنوب غرب كييف.

وقال محافظ مدينة ميكولايف أوبلاست، فيتالي كيم، إن الدبابات الروسية هاجمت المدينة، وكانت تتحرك في طرقاتها، وفق ما أفادر مراسل دوت الخليج في كييف.

وذكر أن الااشتباكات تواصلت في مدينة خاركيف ومحيطها شمال شرقي أوكرانيا، فق وقت تحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن انقطاع الكهرباء عن محطة القطار المركزية في كييف بسبب الاشتباكات.