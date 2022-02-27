موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz وجميع المستندات المطلوبة للتقديم

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عمر شويل - جدة أصدرت الحكومة الجزائرية منصة رقمية مخصصة في التسجيل لمنحة البطالة التي يتم من خلالها استقبال طلبات الشباب في الحصول على وظيفة، وقد يترقب الكثير من مواطنين الجزائر فتح هذا الموقع من يومه الأول، والبحث عن رابط التسجيل لهذه المنحة المقدمة من قبل الحكومة لجميع ولايات مدينة الجزائر، لذا سنتابع معكم موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz.

موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz

كشف وزير العمل والتضامن الاجتماعي بالجزائر عن بداية التسجيل في منصة البطالة بداية من يوم 25 فبراير، من خلال منصة رقمية تحت اسم المنحة، والتي من شأنها استقبال واستدعاء طالبي العمل والمسجلين بالمنحة من خلال الموقع الإلكتروني minha anem dz 2022 للتسجيل بالمنحة البطالة.

حيث أعلنت وزارة العدل الجزائرية بياناً عن أنها قامت بالتنسيق مع وزارة المواصلات السلكية واللاسلكية والبريد، بان سيتم فتح منحة البطالة للمستفيدين للتسجيل في المنحة، من خلال شباك قطاع البريد في يوم 28 من كل شهر وذلك من خلال بداية شهر مارس المقبل حتى نهايته حتى يحصل المتقدم على الوقت الكافي في التقديم، فهي تحرص دائماً على تحقيق هدفها في حصول المستفيدين على فرص عمل ووظائف مناسبة لهم.

ملف المستندات اللازمة لمنحة البطالة في الجزائر 2022

لكل من يتساءل عن الأوراق والمستندات المطلوبة لهذه المنحة للتقديم عليها والحصول على فرصة القبول بها، وهي تحدد في الوثائق التالية:

صك بريدي مشطوب.

الشهادة العائلية.

بطاقة تعريف وطنية.

شهادة تعهد تستخرج من المنصة.

وصل الموعد عبر المنصة.

وثيقة إثبات الخدمة الوطنية.

فقد تم فتح باب موعد التسجيل مساء أمس الموافق ٢٥ فبراير على الموقع الإلكتروني. موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz والتي من خلاله يحجز لك موعداً مع ملاحقة الوكالة للتشغيل. والعمل عن التحقيق من وضعك كعاطل في الإقليم الذي تسكن به. والتحقق من صحة المعلومات والبيانات التي سبق ورفعتها على الموقع الإلكتروني. لمعرفة من يستحق القبول به في المنحة ومن لا يستوفي به الشروط المذكور عنها وفق المنحة.