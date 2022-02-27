جونسون وزيلينسكى يشددان على أهمية عزل روسيا دبلوماسيا وماليا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إنه أجرى مساء اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا، مع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، واصفًا "بطولة الرئيس الأوكرانى وشعبه فى الدفاع عن وطنهم بالمذهلة"، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وشدد جونسون، فى تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مساء السبت، على أهمية عزل روسيا دبلوماسيًا وماليًا، مرحبًا بالتأييد المتزايد لاستبعاد روسيا من نظام "سويفت". ومساء السبت، أمرت وزارة الدفاع الروسية وحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم فى جميع الاتجاهات، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا.

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