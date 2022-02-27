عاجل.. اشتباكات فى أطراف العاصمة الأوكرانية كييف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت فضائية "إكسترا نيوز" ضمن متابعتها لمستجدات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع اشتباكات بين أطراف النزاع فى العاصمة الأوكرانية كييف.





وأفادت وزارة الدفاع الروسية، فى وقت سابق اليوم السبت، بصدور أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم فى جميع الاتجاهات، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية عدم التفاوض مع روسيا.

وجاء فى بيان الوزارة، "بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات، تم تعليق الأعمال العدائية النشطة فى الاتجاهات الرئيسية للعملية.. وبعد أن تخلى الجانب الأوكرانى عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم فى جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية".

وأضاف البيان: "تعمل مجموعات من قوات دونيتسك ولوجانسك بدعم نارى من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح الهجوم على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا".