نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منحة البطالة minha anem dz الجزائر 2022 شروط الاستفادة من منحة العاطلين عن العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منحة البطالة anem dz، أصبح ممكنا لكل الراغبين في الاستفادة من خلال موقع التسجيل في منحة البطالة minha.anem.dz. والذي أطلقته الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر لكل الشباب طالبي العمل لأول مرة بتاريخ 25 فيفري. وبدأ الكثير من الشباب البطالين في البحث عن موقع منحة البطالة. ويمكنهم أن يتعرفوا على أهم شروط منحة البطالة في الجزائر 2022. كما في إمكانهم وضع كل المعلومات الشخصية المطلوبة من أجل الاستفادة من منحة البطالة 2022. مع العلم أنه يتوجب عليهم حجز موعد مع مستشار التشغيل في التاريخ الذي يناسبهم. وتقدر قيمة المنحة التي ستصرف في حسابات كل الشباب المستفيدين بـ 13 ألف دينار جزائري. وقد جاءت ضمن تطبيق خطة قانون المالية في الجزائر 2022، وأعلن عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

التسجيل في منحة البطالة anem dz

يستفسر الآلاف من الجزائريين عن طريقة التسجيل في منحة البطالة anem dz. ومن الجدير بالذكر أنّ موقع منحة البطالة minha.anem.dz هو البوابة الإلكترونية الوحيدة التي تمكن الجميع من التسجيل في منحة البطالة 2022، ويمكن لكل المواطنين أن يدخلوا إلى البوابة الإلكترونية من أجل تقديم الطلبات الخاصة بهم وحجز المواعيد المتعلقة بالمقابلات التي ستجرى في الملحقات الخاصة بكل ولاية.

بالإضافة إلى ما سبق، فالوكالة الوطنية للتشغيل استحدثت موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 من أجل تسهيل الأمور على كل الشباب طالبي العمل لأول مرة، وهي بذلك توفر عليهم الكثير من الجهد والوقت وتجنّبهم عناء التنقل إلى الملحقات الإدارية في كل ولاية، وهي بهذا تحدّ من الزحام وتضمن وقاية الجميع من الإصابة بفايروس كورونا، ويتم التسجيل من خلال اتباع ما يلي:

أول خطوة هي الولوج إلى منصة منحة البطالة.

يجب أن تقرأ كل المعلومات وشروط الاستفادة من الموقع، ثم انقر على زر التسجيل من أعلى الموقع

يجب أن تقرأ كل المعلومات وشروط الاستفادة من الموقع، ثم انقر على زر التسجيل من أعلى الموقع إن تم رفض طلبك، سيظهر لك سبب الرفض، وإن قبل ملفك بعد التحقق ستنتقل إلى المرحلة التالية.

أدرج كل المعلومات الشخصية الخاصة بك، ثم احجز موعد المقابلة الذي يناسبك مع المستشار في ملحقة التشغيل التابع لها.

في آخر خطوة قم بتحميل وصل الموعد ثم اطبعه بالإضافة إلى التعهد لترفقهما معك يوم المقابلة.

شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر 2022

سنّت الوكالة الوطنية للتشغيل مجموعة من الشروط للاستفادة من المنحة، أول شرط هو السن، والذي لا يجب أن يكون أقل من 19 ولا أكثر من 40. كما لا يجب أن يرفض المتقدم أكثر من عرض عمل من العروض المقدمة من الوكالة. ويجب أن يثبت عدم انتسابه للضمان الاجتماعي، وأن لا يكون مستفيدا من أي قرض حكومي أو سبق وعمل في عقود ما قبل التشغيل وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، كل امرأة تتقدم للتسجيل في المنحة لا يجب أن يكون زوجها موظف، وأيضا ترفض طلبات الطلاب الجامعيين الذين لا يزالون يدرسون، وترفض أيضا طلبات الأشخاص الذين ما زالوا في طور التكوين المهني. ولا ننسى أن نذكر أنه يجب على كل شاب جزائري إثبات وضعيته بخصوص أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.

بعض المشاكل التي تواجه الراغبين في تسجيل منحة البطالة

لقد واجه الكثير من البطالين مشكلة أثناء محاولتهم التسجيل في منحة البطالة 2022، فمثلا في المرحلة الأولى قد تظهر لهم عبارة “حدث خطأ”، في هذه الحالة عليه أن يكرر المحاولة حتى ينجح لأن هذا يعود لكثرة الضغط والمسجلين في الموقع. كذلك قد تظهر للمسجلين سبب رفض كونه طالب جامعي أو سبق وشغل منصب عمل، بينما لا ينطبق عليه ذلك في الواقع، وحل المشكلة يكمن في الذهاب إلى cnas لإلغاء الاشتراك.

بهذا نختم المقال الذي خصصناه لموضوع التسجيل في منحة البطالة anem dz، والذي أصبح ممكنا من خلال موقع التسجيل في منحة البطالة، كما ذكرنا لكم أهم شروط منحة البطالة، وتطرقنا إلى ذكر حل بعض المشاكل التي تعيق الأشخاص الراغبين في التسجيل عبر موقع منحة البطالة.