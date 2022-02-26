نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيضاوي يصعق الأبيض.. نتيجة مباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر نتيجة مباراة الزمالك والوداد المغربي، وتردد قناة المغربية الرياضية على نايل سات الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت في المباراة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية والمغربية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لحسم المتأهلين إلى دور ربع النهائي في البطولة، بعد تعادل الفارس الأبيض في الجولة الأولى والثانية مع الفريقين الانغوليين بترو أتلتيكو وساجرادا، ما يصعب من مهمته.

نتيجة مباراة الزمالك والوداد المغربي

صعق فريق الوداد المغربي النادي الزمالك بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة لتي جمعت بين الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتقدم الزمالك في بداية المباراة بهدف التقدم بقدم أحمد سيد زيزو في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

وفي الدقيقة السابعة والعشرين نجح زهير المترجي في تسجيل هدف التعادل لتصبح نتيجة مبارة الزمالك والوداد هدف لهدف.

وبعد عشرة دقائق تقدم أمين الفرحاني بهدف الوداد الثاني، وفي الشوط الثاني سجل يحيى جبران الهدف الثالث للوداد لتصبح نتيجة مباراة الزمالك والوداد 3-1.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربي

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك والوداد المغربي على شبكة قنوات بين سبورت المشفرة الناقل الحصري للبطولة، بالإضافة إلى قناة المغربية الرياضية على النايل سات حسبما أعلنت القناة في بيان رسمي.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي

وتنطلق مباراة الزمالك والوداد المغربى في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت الموافق 26 فبراير، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام المباراة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في المملكة المغربية.

تردد قناة المغربية الرياضية على نايل سات

ويرصد لكم موقع ثقفني تردد قناة المغربية الرياضية على نايل سات الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربي بالمجان بدون تشفير، ويمكن ضبط تردد قناة الرياضية المغربية كالتالي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12207.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الرياضية المغربية عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12683.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

ويمكن تنزيل قناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربي على الرسيفر الخاصة من خلال فتح التليفزيون.

اختيار قائمة الاعدادات من جهاز استقبال القنوات الفضائية “ريسيفر”.

وفي الخطوة التالية يتم اختيار التثبيت ثم الضغط على التثبيت اليدوي وإدخال التردد السابق والانتظار حتى يكتمل البحث والضغط على حفظ.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

ويتصدر فريق بترو أتلتيكو الأنجولي قائمة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على ساجرادا والتعادل مع الزمالك المصري.

وفي المركز الثاني يأتي الوداد المغربي برصيد 3 نقاط.

ويليه الزمالك برصيد نقطتين جمعها من تعادلين مع الفريقين الانغوليين، وفي المركز الأخير يتذيل ساجرادا المجموعة بنقطة واحدة