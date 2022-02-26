نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم على أراضي وزارة الإسكان السعودية المجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أراضي وزارة الإسكان السعودية عبارة عن قطع أراضي في مناطق متفرقة في المملكة العربية السعودية وهي عبارة عن أراضي سكنية مجانية للمستفيدين، أو المستحقين في الدعم السكني فقط ويمكن في حال حصلت على أرض من وزارة الإسكان يمكن بنائها بعد الحصول على التمويل، لهذا ينبغي معرفة شروط أرض وقرض وزارة الإسكان أولًا وسوف نتعرف على شروط أراضي وزارة الإسكان مجانًا، كما وفرنا آلية التقديم على الإسكان التنموي.

أراضي وزارة الإسكان

يمكن حجز أرض مجانية عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في أي منطقة من المناطق والتقديم عليها من خلال الإنترنت وذلك لأن الوزارة أطلقت عدد كبير من الخدمات الإلكتروني لكي يتم التسهيل على المواطنين، وللحد من الزحام في المكاتب الحكومية التي تعمل على استلام طلبات الحصول على دعم سكني للنساء والذكور أما عن خطوات الحصول على أراضي وزارة الإسكان السكنية المجانية فهي كما يأتي:

لا بد أن يكون لدى المواطنين حساب في موقع سكني الإلكتروني (sakani.sa) لكي يتم استخدامه في تسجيل الدخول.

هناك أكثر من حل سكني اختر منه الأراضي السكنية المجانية فقط.

متوفر كافة المعلومات عن المخططات السكنية وعن رحلة المستفيد حتى يحصل على قطع الأراضي لا بد من الاطلاع عليها.

بعد الانتهاء قم بالنقر على احجز الآن وهي أولى مراحل التقديم، وسيتم عرض كافة المخططات الموجودة مثل المخططات المتوفرة في المنطقة الشرقية، وفي الباحة وجازان.

انقر على عرض المشروع، وقم باتباع كافة الخطوات للحصول على الأراضي المجانية.

منتج فلل الوزارة الجاهزة

وقد تولت وزارة الإسكان مهمة تطوير وتنفيذ العديد من المشروعات السكنية والتي تقدمها إلى المستفيدين في صورة دعم، وقد بلغت الوحدات السكنية الجاهزة حوالي 14 ألف وحدة في أماكن عديدة بالمملكة، وتتضمن على جميع الخدمات المهمة التي يحتاج إليها المستفيدين.

وهناك أنواع عديدة من الدعم المقدم من خلال الوزارة والخاص بالوحدات السكنية الجاهزة، فالنوع الأول هو دعم لأسعار الوحدات، والذي يمكن المواطنين من الحصول على الوحدة بسعر بسيط، كما أن هناك القروض العقارية المدعومة، كما أنه قد توفر الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

منتجات وزارة الإسكان

وهناك الكثير من المنتجات التي أعلنت الوزارة عن توفيرها مؤخرًا ومنها منتجات بيع الوحدات السكنية والتي يشترك بها عدد من الوسطاء العقاريين، وتوفر أيضًا حلول البناء الذاتي.