عاجل.. الإليزيه: إجراءات جديدة تتعلق بنظام سويفت ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الإليزيه، فى بيان مساء اليوم، أن باريس ستشدد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، مشيرًا إلى إجراءات فرنسية جديدة تتعلق بنظام "سويفت" ضد روسيا.
فى وقت سابق، أصدرت وزارة الدفاع الروسية أوامرها للقوات بتوسيع زحفها على جميع المحاور فى أوكرانيا، بعد رفض أوكرانيا التفاوض مع روسيا.
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