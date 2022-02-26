بايدن: المنعطف التاريخى الآن سيؤدى لتغيرات كبرى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى وقت مساء اليوم، إن تصريحات فنلندا والسويد بشأن انضمامهما المحتمل للناتو أظهرت خطأ حسابات الرئيس الروسى بوتين.

وقال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، أمس الجمعة، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكى، جو بايدن، وناقشا تعزيز العقوبات والمساعدة العسكرية.

وقال زيلينسكى على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "تمت مناقشة تعزيز العقوبات والمساعدة الدفاعية الملموسة والتحالف المناهض للحرب مع بايدن.. وأنا ممتن للولايات المتحدة لدعمها القوى لأوكرانيا!".