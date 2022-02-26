فرنسا تعتزم تسليم أوكرانيا المزيد من المعدات العسكرية

أعلنت الرئاسة الفرنسية، السبت، أن باريس قررت تسليم أوكرانيا المزيد من المعدات العسكرية الدفاعية لدعمها ضد هجوم الجيش الروسي.

وقالت الرئاسة الفرنسية أنه خلال اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه، ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون "تقرر تسليم معدات دفاعية إضافية إلى السلطات الأوكرانية بالإضافة إلى دعم بالوقود"، من دون كشف تفاصيل أخرى.

وقررت فرنسا اتخاذ إجراءات لمكافحة "الدعاية" التي مصدرها روسيا، بشأن هجوم الجيش الروسي على أوكرانيا، وفق ما أعلنت الرئاسة، السبت.

وقالت الرئاسة الفرنسية: "تقرر اتخاذ إجراءات لمكافحة الدعاية من جانب المؤثرين ووسائل الإعلام الروسية على الأراضي الأوروبية"، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

كما أعلن الإليزيه أن فرنسا ستشدد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، وخصوصا عبر استهداف استخدام موسكو لمنصة سويفت للتعاملات المالية الدولية.

وقالت الرئاسة أنه تقرر "تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية بالتنسيق مع الأوروبيين والأميركيين"، فضلا عن اتخاذ "إجراءات وطنية تقضي بتجميد أصول مالية لشخصيات روسية"، في موازاة "إجراءات جديدة" من المقرر اتخاذها "مع الشركاء الأوروبيين في ما يتعلق بنظام سويفت".