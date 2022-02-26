روسيا تحظر رحلات الطيران من بلغاريا وبولندا والتشيك ردًا على إجراءات مماثلة

أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوى فى روسيا، اليوم السبت، أن موسكو فرضت حظرًا على رحلات الخطوط الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية فى مجالها الجوى بعد أن أغلقت هذه الدول مجالها الجوى أمام الطيران المدنى الروسي، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.

وذكرت الوكالة، فى بيان لها أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أنه إجراء انتقامى تم اتخاذه وفقًا للقانون الدولي، وجاء ردًا على منع شركات الطيران الروسية أوالمسجلة فى روسيا من القيام برحلات مدنية من وفوق أراضى الثلاث دول المذكورة.

كما أوضح البيان أن الرحلات من بولندا وبلغاريا والتشيك لا يمكن تنفيذها سوى بإذن خاص صادر عن الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوى أو وزارة الخارجية الروسية.

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن أول أمس الخميس، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.