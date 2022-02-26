بايدن: قضية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لم تتسق مع السيناريو الروسي

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحديث عن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف "الناتو"، جاء خلافا للنتيجة التي توقعتها روسيا لعمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال في مقابلة مع المدوّن بريان كوهين: "الناتو اليوم أكثر وحدة. انظر إلى ما يحدث مع فنلندا والسويد ودول أخرى.. لقد أدى ذلك إلى تأثير معاكس تماما مقارنة مع ما كان يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتحقيقه.. يجب أن نبقي على نهجنا مع حلفائنا".

وأضاف: "نقدم أسلحة دفاعية ومساعدة اقتصادية لأوكرانيا، وأعتقد أنه من المهم أن نتمسك بهذا المسار".

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "موسكو ترى أن جهود جر فنلندا والسويد إلى الناتو تبذلها الولايات المتحدة قبل الجميع".