روسيا: تدمير سد شيدته أوكرانيا فى جيرسون لقطع المياه عن القرم

جدة - نرمين السيد - ذكر الجيش الروسى، اليوم السبت، أنه دمّر السد الخرسانى الذى شيدته أوكرانيا فى منطقة "جيرسون" منذ عام 2014، والذى يقول إنه كان يهدف لقطع إمدادات المياه عن شبه جزيرة القرم عبر قناة شمال القرم، وذلك فى إطار العمليات العسكرية الروسية الجارية فى أوكرانيا.





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