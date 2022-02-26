وزارة الدفاع الهولندية: سنزود أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الحكومة الألمانية، فى وقت سابق اليوم السبت، أنها ستزود أوكرانيا بألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينجر أرض جو المضاد للطائرات، بحسب "رويترز". وقالت وزارة الدفاع الألمانية، إن ألمانيا وافقت كذلك على إرسال 400 قذيفة آر.بى.جى من هولندا إلى أوكرانيا.

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