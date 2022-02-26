آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي الجديد sbis.hrsd.gov.s

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عمر شويل - جدة آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي تبنته المملكة العربية السعودية، والذي يوفر فيه الضمان الاجتماعي الجديد للمستحقين معاشًا تقاعديًا شهريًا بناءً على معايير الأهلية، والتي تحدد النظام الأمني ​​الجديد بناءً على معايير وضوابط، و لديه طريقة معتمدة لحساب استحقاقات الموظفين الجديدة، حيث كان قد بدأ التسجيل في هذا النظام الذي يعتبر من الأنظمة الأساسية السعودية بتاريخ 2 أبريل 1442؛ بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 32) ، بهدف تقديم الدعم والمساندة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا النظام الجديد.

آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي الجديد

تم إجراء العديد من التغييرات على طريقة حساب المعاشات التقاعدية والمزايا الأخرى للعائلات والعاملين لحسابهم الخاص، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية عن حسابات المعاشات التالية لنظام الضمان الاجتماعي:

يستخدم الدخل الإجمالي لجميع أفراد الأسرة لحساب معاشات الأسر والأفراد.

اطرح 50٪ من إجمالي دخلك الشهري وأضفه إلى إجمالي دخلك السنوي.

قارن الدخل الإجمالي المحسوب مع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي.

ستكون المنحة غير مؤهلة إذا تجاوز دخل الأسرة سقف الدخل.

إذا كان إجمالي الدخل أقل من سقف الدخل ، يتم دفع المبلغ للأسرة.

يتم أخذ القيم التالية في الاعتبار:

رب الأسرة يكسب 1100 ريال في السعودية.

كل فرد من أفراد الأسرة يحصل على 550 ريال سعودي.

حساب الضمان الجديد للموظف

حساب الراتب التقاعدي الجديد المضمون للموظف هو عملية احتساب يتم إجراؤها من أجل احتساب المبلغ الشهري المدفوع من الضمان لفرد أو أسرة سعودية، عن طريق تحصيل قيمة دخل العمل (الدخل الشهري) ، ثم خصم 50٪ من القيمة من الدخل الشهري ، ثم أضفه إلى إجمالي الدخل غير المكتسب المدعوم من الحكومة ، باستثناء (الإعانات).

فيما يلي منهجية احتساب ضمان الموظف الجديد:

إيصال مبلغ الدخل النشط (الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة) المطلوب للمعاش التقاعدي.

بعد ذلك نقوم بخصم 50٪ من دخلنا الشهري للوصول إلى النتيجة الإجمالية.

ثم تضاف النتيجة إلى إجمالي المساعدات الحكومية غير المستلمة، باستثناء برامج المساعدة وذوي الاحتياجات الخاصة.

أخيرًا قارن المبلغ الإجمالي بالحد الأدنى للمعاش المحسوب على أساس الدستور الشهري لمعرفة ما إذا كان المستفيد يستحق راتبًا.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور

يُعرَّف نظام الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية بأنه نسخة مطورة ومحدثة من نظام الضمان الاجتماعي القديم، وهو مصمم لضمان الدعم المادي لمواطني المملكة، بشرط استيفاء المستفيدين لجميع الشروط التي تضعها الوزارة الأهلية. الجدير بالذكر أن النظام يوفر مجموعة من الخدمات المتميزة المتمثلة في تنمية المواهب وتنميتها لتمكين المواطنين من التقدم والحصول على الوظائف المناسبة.