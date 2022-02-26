الكرملين: موسكو قادرة على اتخاذ إجراءات لتخفيف أضرار العقوبات

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، اليوم السبت، أن موسكو قادرة على اتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى تخفيف الأضرار الناجمة عن العقوبات التى فرضتها العديد من دول الغرب ضد روسيا على إثر العملية العسكرية فى دونباس.





وقال بيسكوف، - فى تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: " إنه يتم بالتأكيد اتخاذ إجراءات فورية من أجل التخفيف من الأضرار الناجمة عن العقوبات وضمان عمل جميع القطاعات والأنظمة الاقتصادية دون عوائق". كما شدد على أن روسيا لديها كل الإمكانيات للقيام بذلك، وأنه تم الإعداد مسبقًا لمثل هذه المواقف. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن أول أمس الخميس، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

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