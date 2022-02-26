جدول اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443 بكافة المراحل التعليمية وزارة التعليم السعودية

جدول اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443 تم الإعلان عنه بجميع مدارس المملكة العربية السعودية والتي ستبدأ غدًا الأحد 26 رجب 1443هـ الموافق 27 فبراير 2022م للمواد العلمية والشفهية ومواد التقويم التكويني وقد تم تحديدها بحيث تتخلل تلك الاختبارات اليوم الدراسي، وقد رفعت العديد من المدارس عبر حسابها الرسمي تويتر جداول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني التابع لكل مدرسة.

جدول اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443

وبناء على ما سبق فقد حددت وزارة التعليم السعودية أن غدًا الأحد الموافق 26 رجب 1443هـ الموافق 27 فبراير 2022 هو أول أيام بدء اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي 2021-2022م وفق آلية سير العملية التعليمة وجدول الاختبارات النهائية لمراحل التعليم بالمملكة والتي جاءت على النحو التالي:

أولًا يتم أداء الاختبارات الشفهية والمواد العلمية وكذلك مواد التقويم التكويني بدءًا من يوم الأحد الموافق 26 رجب 1443هـ بحيث تكون ضمن اليوم الدراسي.

وكذلك بدءًا من الموافق 26 رجب 1443هـ بحيث تكون ضمن اليوم الدراسي. كذلك يتم بدء الاختبارات التحريرية حضوري لكافة المراحل التعليمية بدءًا من يوم الأحد 3 من شهر شعبان 1443هـ الموافق 6 مارس 2022، وتنتهي يوم الخميس الموافق 7 من شهر شعبان 1443هـ.

لكافة المراحل التعليمية بدءًا من 3 من شهر شعبان 1443هـ الموافق 6 مارس 2022، وتنتهي يوم الخميس الموافق 7 من شهر شعبان 1443هـ. كما يتم تقسيم الطلاب والطالبات إلى مجموعات لليوم الواحد، وفق النماذج التشغيلية المعتمدة للمدرسة، بحيث بالجلسة الواحدة يتم إجراء الاختبارات بما لايزيد عن مادتين.

في النهاية يتم تشكيل لجان مشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمال سير الاختبارات وكذلك إدخال المهارات المطبقة على الصفوف الأول والثاني الابتدائي، ورصد الدرجات لباقي الصفوف الدراسية واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7 شعبان 1443هـ.

صور جدول اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443

بعض صور من جدل الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني ببعض المدارس السعودية بدءًا من غد الأحد.

آلية سير الاختبارات الهائية للفصل الدراسي الثاني وفق النماذج التشغيلية بالمدارس السعودية 2022

كما سبق وذكرنا أن أداء الاختبارات النهائية في اليوم الواحد يعود إلى النماذج التشغيلية لكل مدرسة والتي تم اعتمادها مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتأتي الثلاث نماذج كالتالي: