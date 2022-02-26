شروط منحة البطالة في الجزائر 2022، أعلنت الحكومة الجزائرية أهم تفاصيل المنحة الشهرية للعاطلين عن العمل التي أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد الحميد تبون، حيث أنه أعلن عن هذه المهنة التي تعتبر خطوة مهمة في الدولة وتبلغ قيمة هذه منحة 30 ألف دينار جزائري ما يعادل 82 يورو، وسوف يتم صرف هذه المحنة ابتداء من شهر مارس القادم بالإضافة إلى إعلان عام تغطية صحية لجميع المواطنين الجزائريين، حيث تحرص دائما الحكومة على مصلحة المواطن الجزائري، وتقديم له كل ما هو في مصلحته وسوف نعرض تفاصيل وشروط هذه المنحة بالتفاصيل خلال السطور التالية

شروط منحة البطالة في الجزائر 2022

وقع أيمن عبد الرحمن رئيس الوزراء مرسوما تنفيذيا يحدد فيه شروط ومبالغ منحه البطاله، التي أعلنت عنها الحكومه الجزائريه وكيفية التقديم عنها وجميع الالتزامات للمستفيدين من هذه المنحة وسيتم احتساب هذه العلاوة من ميزانية عام 2022،حيث ينص المرسوم الصادر من الجريدة الرسمية في الجزائر عن الشروط التي يجب أن تتوفر في منحه الجزائر للبطالة وهي كتالي

يجب أن يكون المستفيد حاصل على الجنسية الجزائرية، ويقيم بها بشكل دائم.

يجب أن يكون عمر المتقدم من 19 الى 40 عاما

يجب أن يكون المستفيد مسجل طالب شغل للمرة الأولى الوكالة الوطنية للتشغيل بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

يجب الا يكون له أي داخل من قطاع عام أو قطاع حكومي.

يجب أن يوضح موقفه تجاه الخدمة الوطنية

يجب على المتقدم ألا يكون مسجلا في مؤسسة التعليم العالي أو التكوين المهني أو غيرها

يجب أن لا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية في توزيع أحد النشاطات أو المساعدات الاجتماعية أو المساعدة على الاندماج المهني

التزامات التي يجب أن تتوفر في المستفدين بالمنحة

أعلنت الحكومة الجزائرية أن منحة البطالة يتم تقديمها لمدّة 6 شهور قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم الاستفادة منها الافراد المحبوسين الذين انتهت مدة عقوبتهم، ولا يكون هناك أي عمل أو دخل ثابت، كما أنها أعلنت ان على المستفيدين من هذه المنحة عدد من الالتزامات وهي على النحو التالي