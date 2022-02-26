موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz، أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن فتح باب التسجيل في المنحة البطالة لعام 2022 كما أن التقديم سوف يكون الكترونيا من خلال الرابط الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل minha. anem. dz، حيث أن التقديم بدأ بشكل رسمي يوم الجمعة الموافق 25 من شهر فبراير لعام 2022 كما أعلنت عن شروط القبول في منحة البطالة من خلال المنصة وسوف نعرض خلال السطور التالية خطوات التسجيل بالتفاصيل وكل الخطوات التي توفر فرصة حجز الموعد بشكل الإلكتروني، حتى يتم مقابلة أحد المستشارين وكالة التشغيل بمكان إقامته.

كيفية التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz عبر المنصة

بدأت عمليات التسجيل في منحة البطالة التي أعلنت على عنها الحكومه الجزائريه لعام 2022 من خلال رابط minha. anem. dz التي وضعته الوكالة الوطنية للتشغيل و يستطيع أي شخص التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول على منصه واحده البطالة الرسمية

الضغط على كلمة تشغيل ثم كتابة جميع المعلومات الشخصية التي يطلبها الموقع مثل رقم البطاقة ورقم التعريف الوطني

بعد ذلك يضغط المواطن على التالي

بعد ذلك سوف تبدأ عمليات الفحص للتحقق الوكالة الطالب العمل الذي يرغب في الاستفادة من منحة البطالة

وفي حالة رفض الشخص سوف تظهر له ملاحظة تقول مرفوض وليس لديك الحق في أن تستفيد به هذه المنحة بعد توضيح السبب للشخص الذي تم روضه، أما في حالة قبول الشخص الموافقة لكل الشروط يجب عليه أن يتوجه لكي يملأ البيانات المطلوبة منه مثل الاسم ورقم الحساب البريدي الجاري لكي يتم تحديد موعد خاص للمقابلة في الوكالة للتشغيل، ويتم ذلك للتسجيل بالملف الورقي وبعد ذلك يقوم بطباعة ورقة التعهد والالتزام وبين موعد المقرر.

شروط منحة البطالة في الجزائر