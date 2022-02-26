عاجل.. سفارة روسيا بلندن: نتواصل مع الشرطة بعد ورود تهديدات عبر الهاتف

جدة - نرمين السيد - فى غضون ذلك، أمرت وزارة الدفاع الروسية، وحدات القوات المسلحة بشن هجوم فى جميع الاتجاهات، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية عدم التفاوض مع روسيا.

كما أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية "كييف" فيتالى كليتشكو، فرض حظر التجول بدءا من الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلى، ويستمر حتى الساعة الثامنة من صباح غد الأحد.

وقال كليتشكو - بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكينفورم" - "إن جميع المواطنين الذين يخالفون الحظر سيعتبرون من مجموعات التخريب واستطلاع العدو"، موضحًا أن حظر التجول سيتم تفعيله لمزيد من الدفاع الفعال عن العاصمة كييف وسلامة سكانها.

وفشل مجلس الأمن، فجر اليوم، فى تمرير مشروع قرار يدين العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، حيث أسقط الفيتو الروسى مشروع القرار الأمريكى فى مجلس الأمن، وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا.