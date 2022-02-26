السعودية تكشف قواعد أداء العمرة فى رمضان

جدة - نرمين السيد - ويتيح تطبيق "توكلنا" الإلكترونى حجوزات أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك القادم عبر الأيقونة الجديدة التى تمت إضافتها فى التطبيق أخيرا تحت مسمى "بوابة المناسك".

وأصبح بإمكان الراغبين من المواطنين والمقيمين البدء بحجز أوقات أداء العمرة، والتى تضمنت 12 زمنا طوال ساعات الليل والنهار مع تحديد مدة ساعتين لأداء كامل المناسك.

يذكر أن أيام الجمعة خلال شهر رمضان المبارك شهدت حجوزات مرتفعة منذ بدء إتاحة الحجوزات، فيما تضمنت بقية الأيام ازدحاما خفيفا مما يمكن الراغبين فى حجز الأوقات المناسبة لهم لأداء المناسك.

يأتى ذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه وبعد انقطاع لأكثر من عامين ونصف، يعود الأطفال من فوق عمر السابعة إلى المسجد الحرام والمسجد النبوى، وذلك بحسب ما كشفته الجمعة، وزارة الحج والعمرة السعودية عن السماح للأطفال بدخول الحرمين الشريفين.

وقد ذكرت عبر حساب عناية وخدمة ضيوف الرحمن التابع لوزارة الحج والعمرة فى "تويتر": ننوه لكم بأن الأعمار المسموح باستخراج موعد تصريح لها ودخولها الحرمين هى 7 أعوام وما فوق، مع اشتراط ظهور حالة محصن فى تطبيق "توكلنا"، وذلك لسلامتهم.