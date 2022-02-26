عاجل.. الرئيس الأوكرانى: سنقاتل بكل ما نستطيع لتحرير البلاد

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، مساء اليوم السبت، أن الجيش الأوكرانى يسيطر على العاصمة كييف، مشددا على مواصلة القتال لصد الهجوم الروسى.

وشدد زيلينسكى على أن القتال مستمر فى العديد من المدن والمقاطعات، موضحا "سنواصل الدفاع عن بلدنا".

وأضاف الرئيس الأوكرانى "نجحنا فى صد الهجوم الروسى وسنواصل القتال