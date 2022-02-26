عاجل.. بايدن: تصريحات فنلندا والسويد بشأن انضمامهما للناتو أظهرت خطأ بوتين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء اليوم السبت، إن تصريحات فنلندا والسويد بشأن انضمامهما المحتمل للناتو أظهرت خطأ حسابات الرئيس الروسى بوتين، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وقال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، أمس الجمعة، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكى، جو بايدن، وناقشا تعزيز العقوبات والمساعدة العسكرية. وقال زيلينسكى على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "تمت مناقشة تعزيز العقوبات والمساعدة الدفاعية الملموسة والتحالف المناهض للحرب مع بايدن.. وأنا ممتن للولايات المتحدة لدعمها القوى لأوكرانيا!".

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