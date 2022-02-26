جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة -فى بيان أوردته صحيفة "رومانيا جورنال" عبر موقعها الإلكترونى- أنها "قررت سحب الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين فى سياق الوضع الأمنى المتصاعد فى أوكرانيا بشكل عام وفى كييف بشكل خاص". وأشارت إلى أن "عملية إعادة موظفى السفارة الرومانية فى كييف إلى رومانيا قد اكتملت بنجاح، بعد جهود متواصلة بين المؤسسات المعنية، ونتيجة لذلك، تم تعليق نشاط السفارة الرومانية هناك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رومانيا تسحب بعثتها الدبلوماسية من كييف وتعلق نشاط سفارتها هناك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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