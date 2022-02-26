عاجل.. ليتوانيا تغلق مجالها الجوى أمام الطائرات الروسية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، أن بلادها تعتزم حظر الطيران الروسى من المجال الجوى الإستونى.

ودعت كالاس -فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت- قادة دول الاتحاد الأوروبى إلى اتخاذ إجراء مماثل.

وأشارت إلى أن القيود المتعلقة بالأمر قائمة بالفعل فى جمهورية التشيك وبولندا وبلغاريا بالإضافة إلى المملكة المتحدة ولاتيفيا وليتوانيا.

وفى المقابل، أكدت سلطات الطيران المدنى الروسى أنها ستحظر شركات الطيران التابعة لمجموعة من الدول، من بينها بلغاريا وجمهورية التشيك وبولندا، كما أن موسكو قد حظرت بالفعل دخول شركات الطيران البريطانى للمجالها الجوى الروسى.

من جهة أخرى.. أعلنت رومانيا أنها تعتزم إغلاق مجالها الجوى أمام شركات الطيران الروسية.

وقال وزير النقل الليتوانى، ماريوس سكوديس، بحسب وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية اليوم السبت: "إن وزراء النقل بجميع دول البلطيق اتفقوا على غلق المجال الجوى أمام شركات الطيران الروسية"، موضحا أن الحكومة ستنظر فى مشروع القرار الذى تقدمت به وزارة النقل فى وقت لاحق اليوم.

من جانبه، قال الناطق الإعلامى باسم الحكومة فى رومانيا، دان كاربونارو، فى مؤتمر صحفى: "إن رومانيا بدأت فى اتخاذ إجراءات تعليق حق الطيران فوق أراضيها وكذلك حق الهبوط على أراضيها للطائرات المملوكة للشركات الروسية".