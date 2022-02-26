بلينكن يوجه رسالة إلى المواطنين الروس

توجه وزير الدفاع الأميركي أنتوني بلينكن، يوم السبت، بشكل مباشر عبر "تويتر" إلى الشعب الروسي بالقول إنه "لا يستحق" حربًا تُشن على "جيرانه" الأوكرانيين، مؤكدًا أن لا أحد يحاول "تعريض (سلامة هذا الشعب) للخطر".

ونُشرت رسالته بالإنجليزية والروسية في اليوم الثالث من الغزو الروسي لأوكرانيا، في مقطع فيديو قصير بالأسود والأبيض يحمل شعار وزارة الخارجية.

وجاء في رسالة بلينكن "إلى الشعب الروسي: تستحقون العيش بأمن وكرامة مثل جميع الناس في أي مكان".

وأضاف وزير الخارجية "لا أحد يحاول تعريض ذلك للخطر. أنتم لا تستحقون حربًا عديمة الجدوى مع جيرانكم وأصدقائكم وعائلتكم في أوكرانيا".

وختم "بأن شعب أوكرانيا يستحق أن يعيش بسلام، مثلما أنتم تستحقون ذلك".

وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس نشر مقطع الفيديو القصير، وأضاف "رسالة إلى الشعب الروسي: نحن لا نلومكم على أفعال حكومتكم".

وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الأميركي، على أن أوكرانيا دولة ذات سيادة، وأن الولايات المتحدة وأوكرانيا شريكان منذ إعلان أوكرانيا استقلالها عن الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 30 عامًا.

وأضاف بلينكن أنه بعد غزو روسيا لأوكرانيا واحتلالها جزئيا في عام 2014 ، كثفت الولايات المتحدة جهودها لمساعدة أوكرانيا في ردع المزيد من العدوان الروسي، وإذا لزم الأمر، للدفاع عن نفسها ضد هجمات إضافية.

وأكد بلينكن أنه اليوم، "وبينما تحارب أوكرانيا بشجاعة الاعتداء الروسي الوحشي وغير المبرر"، فقد سمح وفقا لتفويض من الرئيس، بسحب رئاسي ثالث غير مسبوق يصل إلى 350 مليون دولار للدعم الفوري للدفاع الأوكراني.

ومع ظهور تهديد لأوكرانيا في ديسمبر الماضي، تمت إجازة سحب إضافي بقيمة 200 مليون دولار.

وبذلك، يصل إجمالي المساعدة الأمنية التي التزمت بها الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال العام الماضي إلى أكثر من مليار دولار.