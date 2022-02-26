بالفيديو.. بكاء نجم مانشستر سيتي بعد "موقف أوكرانيا"

في لقطة مؤثرة، انهمر لاعب مانشستر سيتي، أوليكساندر زينشينكو، بالبكاء، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد وقوف آلاف الجماهير لتحية أوكرانيا.

وظهر زينشينكو في لقطة مؤثرة، وهو يحتضن مواطنه فيتالي ميكولينكو، لاعب إيفرتون، قبل انطلاق المباراة على استاد غوديسون بارك مساء السبت.

وعند دخول اللاعبين، ارتدى لاعبو مانشستر سيتي قمصانا عليها العلم الأوكراني وعبارة "لا للحرب"، بينما توشح جميع لاعبي إيفرتون بالعلم الأوكراني، تضامنا مع أوكرانيا في حربها مع روسيا.

كما رفع عدد من الجماهير الأعلام الأوكرانية، ولافتات مناهضة للحرب، مما دفع زينشينكو للبكاء بشكل هستيري قبل انطلاق المباراة.

وكان زينشينكو قد نشر صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وعلق قائلا "أتمنى أن تموت بأبشع طريقة ممكنة أيها الوحش".