نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الكويت والفحيحيل الأحد 27\02\2022 في نصف نهائي كأس ولي العهد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة لكرة القدم الكويتية الساحرة المستديرة موعد مباراة الكويت والفحيحيل القادمة في نصف نهائي كأس ولي العهد الكويتي، مباراة ينتظرها عشاق الناديين لمعرفة من سوف يصل إلى نهائي كأس ولي العهد، لملاقاة الفائز من مباراة العربي والسالمية، حيث يحتضن استاد صباح السالم أحداث المباراة المرتقبة بين الكبيرين، لذلك تتجه أنظار محبي وعشاق الناديين صوب استاد صباح السالم غداً الأحد 27\02\2022، وذلك في تمام الساعة الرابعة وربع بتوقيت الكويت.

يدخل نادي الكويت المباراة ساعياً نحو الفوز وبلوغ نهائي كأس ولي العهد الكويتي، لكنه سوف يصطدم بطموح فريق الفحيحيل، نادي الكويت صاحب ال15 لقب في هذه البطولة يرغب في تحقيق البطولة ال16 في تاريخ النادي العريق.

في المقابل يدخل نادي الفحيحيل المباراة برغبة قوية في تحقيق مفاجئة كروية مدوية بالفوز على الكويت وبلوغ النهائي، حقق نادي الفحيحيل البطولة مرة واحدة في عام 1985 – 1986، لذلك يسعى بكل قوة لإضافة البطولة الثانية له في تاريخه، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية تتسم بالندية والقوة والرغبة في تحقيق الفوز من كلا الفريقين.

موعد مباراة الكويت والفحيحيل

يحتضن استاد صباح السالم مباراة الكويت والفحيحيل القادمة في نصف نهائي كأس ولي العهد الكويتي، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد الموافق 27\02\2022، وذلك حسب التوقيتات التالية:-

16:15:- الرابعة وخمس عشرة دقيقة بتوقيت الكويت والسعودية.

15:15:- الثالثة وخمس عشرة دقيقة عصراً بتوقيت مصر.

13:15:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والفحيحيل

من المقرر أن يتم نقل مباراة الفحيحيل والكويت عبر شاشة قناة الكويت الرياضية Kuwait Sports HD، لذلك هناك بحث مكثف من قبل جمهور كرة القدم عن تردد قناة الكويت الرياضية.

موعد مباراة العربي والسالمية

تنطلق مباراة العربي والسالمية عقب انتهاء مباراة الكويت والفحيحيل. حيث يلتقي الفريقين في نصف نهائي كأس ولي العهد الكويتي في تمام الساعة السابعة وخمس وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت الكويت. السادسة وخمس وخمسون دقيقة بتوقيت مصر. وسوف تقام المباراة على استاد محمد الحمد يوم الأحد الموافق 27\02\2022.

بطاقة المباراة