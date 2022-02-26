إجراءات وشروط الحصول على قروض ذوي الاحتياجات الخاصة التمويل النقدي من بنك التسليف في السعودية 2022

إجراءات وشروط الحصول على قروض ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يبحث الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية عن أهم قروض البنوك السعودية التي يتم تقديمها لذوي الاحتياجات الخاصة من المستحقين لها، ومن أهم هذه القروض ما يقدمه بنك التسليف السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يعد البنك السعودي الشهير الذي قامت بإطلاقه الحكومة داخل المملكة العربية السعودية لكي يتم تقديم الدعم للفئات المستحقة من المواطنين، وذلك بناء على مجموعة من الإجراءات والضوابط التي يجب توفرها، ونستعرض من خلال هذه السطور أبرز إجراءات وشروط الحصول على قروض ذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية 2022.

اجراءات الحصول على قروض ذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية 2022

يقدم بنك التسليف السعودي او بنك التنمية الاجتماعية السعودي تسهيلات متعددة للحصول على الدعم الخاص بالقروض المحددة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المملكة العربية السعودية بناء على مجموعة من الإجراءات التي يجب الالتزام بها، ومن أهم ما أعلن عنه بنك التنمية الاجتماعية ما يلي.

من الضروري ان يكون صاحب المعاملة والراغب في الحصول على قروض ذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية تتوافر معه جميع المستندات المطلوبة والتي يتم تحديدها من قبل البنك للحصول على القرض المطلوب.

يتم تقديم الشهادة الصحية التي تثبت الإعاقة الخاصة بالمتقدم للحصول على القرض.

يجب أن تكون الشهادة الصحية متضمنة نوع الإعاقة والدرجة الخاصة بها.

يتم التقديم على القروض من خلال الموقع الرسمي الخاص بنك التنمية الاجتماعية السعودي مباشرة.

شروط الحصول على إعانة التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة

وقد كانت وزارة الموارد البشرية السعودية قد أعلنت طرح اعانة التأهيل الشامل التي يتم تقديمها لذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة العربية السعودية بناء على مجموعة من الشروط والضوابط والتي جاءت على النحو التالي.