موافقة فورية 50 ألف ريال تمويل إمكان بدون كفيل بالتقسيط بدون تحويل الراتب

يحصل كافة العملاء السعوديين على موافقة فورية وذلك عند التقديم على تمويل إمكان المقدم من مصرف الراجحي السعودي حيث يتم تقديم التمويل الميسر النقدي بجميع الخصائص والمزايا التمويلية حتى مبلغ خمسون ألف ريال سعودي حيث يمتاز التمويل بأنه لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية حيث يتم توفير التمويل بدون تحويل الراتب مع ميزة إعطاء التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم أو بدون ضامن في المملكة العربية السعودية ومتاح الآن التمويل الشخصي الميسر بالتقسيط المرن من 12 شهر حتى 24 شهر على الأكثر لدى شركة إمكان للتمويل في أراضي المملكة .

كافة الشروط اللازمة للموافقة على طلب تمويل إمكان 1443

لكي يحصل العميل المتقدم السعودي على تمويل شركة إمكان في السعودية عليه توفير جميع الشروط والمتطلبات الأساسية ومنها توفير مدة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص بالمملكة فقط لا غير مع توفير تقرير سمة السعودي كذلك يجب منح التمويل الميسر حتى خمسون ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل لذلك يرغب العديد من المواطنين السعوديين التعرف على كافة الشروط والضوابط اللازمة كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة المتاحة:

يجب توفير دخل ثابت شهري يساوي 2000 ريال لأحد عملاء مصرف الراجحي أما مبلغ 5000 ريال للمحولين لدى مصرف الراجحي.

توفير أقل دخل شهري ثابت يساوي 1900 ريال إذا كان المتقدم عميل متقاعد سعودي الجنسية.

كذلك يطلب التمويل الشخصي الميسر توفير سجل جيد ائتماني لكل عميل حاصل على الجنسية السعودية.

فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة.

التمويل يطلب فتح حساب بنكي لدى مصرف الراجحي مع تقرير سمة السعودي في المملكة.

التقديم عبر الأونلاين من عمر 25 سنه حتى 60 سنه على الأكثر بموافقة شركة إمكان للتمويل.

كافة مزايا تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي بالمملكة