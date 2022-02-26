عاجل.. ألمانيا ترسل 400 قذيفة «آر بى جى» لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال دبلوماسى من الاتحاد الأوروبى لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، إن ألمانيا بصدد الموافقة على تسليم 400 قذيفة آر.بى.جى إلى أوكرانيا عن طريق دولة ثالثة، حسبما نقلت قناة "إكستر نيوز".





وأضاف الدبلوماسى، أن ألمانيا زودت الدولة الثالثة بقذائف "آر.بى.جى" فى وقت سابق. وتحتاج الدول التى تريد إعادة توجيه صادرات الأسلحة الألمانية إلى التقدم بطلب للحصول على الموافقة فى برلين أولا. وحتى الآن، يستبعد المستشار الألمانى أولاف شولتس تسليم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا. فى غضون ذلك، أمرت وزارة الدفاع الروسية، وحدات القوات المسلحة بشن هجوم فى جميع الاتجاهات، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية عدم التفاوض مع روسيا.

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