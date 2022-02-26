لافروف يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع الجهود البناءة لتسوية أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، خلال اتصال هاتفى، اليوم السبت مع نظيره التركى مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده مستعدة للتعاون مع أى جهود بناءة من أجل التوصل فى أقرب وقت ممكن إلى تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية.





وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان:" بمبادرة من الجانب التركى، أُجريت مكالمة هاتفية بين سيرجى لافروف ووزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو"، مشيرة إلى أن لافروف أكد خلال الاتصال على استعداد الجانب الروسى للتعاون الوثيق مع جميع الجهود البناءة من أجل التوصل فى أقرب وقت ممكن إلى تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية لصالح السلام والاستقرار. وأضافت الخارجية الروسية فى بيانها أن لافروف أطلع نظيره التركى على تفاصيل العملية العسكرية الروسية لحماية إقليم "دونباس"، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبية لجمهوريتى دونيتسك ولوجانسك. وأوضح البيان أن الوزير الروسى أكد على الأهداف والغايات الرئيسية للتدابير الشاملة المتخذة الهادفة، إلى نزع السلاح من أوكرانيا وضمان أمن السكان المدنيين فى هذا البلد وحماية المصالح المشروعة لروسيا.

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