توقعات بانتهاء موجة كورونا الحالية قبيل رمضان

دوت الخليج :- توقع عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي انتهاء موجة كورونا الرابعة الحالية قبيل شهر رمضان المبارك، متفائلا بالوصول إلى صيف آمن.

وفي حديث للتلفزيون الأردني، الأربعاء، أوضح أن ذروة الموجة الرابعة كانت في الأسبوع الثاني من شباط الحالي،وشهدت تسجيل نحو 23 ألف إصابة يوميا بكورونا، وأكثر من 30% نسبة إيجابية الفحوصات.

“بدأت الأرقام في الأسبوعين الفائت والحالي بالانخفاض تدريجيا”، وفق حجاوي الذي أضاف “لأول مرة منذ الموجتين الثالثة والرابعة انخفض أعداد مرضى كورونا في المستشفيات إلى أقل من ألف مريض، إضافة إلى انخفاض الحالات النشطة في العزل المنزلي”.

وبين تسجيل 135 ألف إصابة كورونا في أسبوع الذروة، مقارنة مع 116 ألف إصابة في الأسبوع الفائت، متوقعا أن لا نتجاوز 100 ألف إصابة في الأسبوع الحالي.