مصدر : نجدد الدعوة للأردنيين بمغادرة اوكرانيا

دوت الخليج :- جددت وزارة الخاجية دعوتها للأردنيين المقيمين في أوكرانيا بضرورة المغادرة وعدم السفر إليها في ظل التوترات الحالية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول : أن أكثر من ألف مقيم في أوكرانيا سجلوا على الرابط الإلكتروني لتسجيل وتحديث بياناتهم، مشيرا إلى عودة عدد قليل منهم.

ولفت إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة نهاية العام الماضي تفيد بوجود 2600 مقيم أردني على الأراضي الأوكرانية، بينهم 727 طالبا جامعيا يدرسون في 37 جامعة ، وفق هلا اخبار .

وشدد على استمرار المتابعة لأوضاع المقيمين في أوكرانيا، منوها بأن خلية الأزمة في الوزارة تعمل على مدار الساعة، كما أن مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في أنقرة، المعتمدة لدى أوكرانيا، تتواصل مع المقيمين من خلال الهواتف والبريد الإلكتروني.

وبين أن المطارات في أوكرانيا ليست مغلقة، مؤكدا أنه بإمكان الأردنيين العودة إلى البلاد.