نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” كيفية التسجيل في منحة البطالة minha anem dz الجزائر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في منحة البطالة minha anem dz، يرغب الكثير من المواطنين في التعرف على طريقة التسجيل في منحة البطالة. هذا وقد وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر موقع منحة البطالة تحت تصرف جميع الشباب الجزائريين طالبي العمل لأول مرة ممن يرغبون في الاستفادة من منحة البطالة 2022. ويمكنهم أن يقوموا بالتقديم بشكل إلكتروني من خلال رابط منحة البطالة، كما يتاح لهم من خلاله التعرف على كل المعلومات وشروط منحة البطالة في الجزائر 2022 وكذلك حجز الموعد الخاص بأقرب ملحقة للوكالة في المكان الذي يقيم به، وتعتبر هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في العالم العربي ككل، وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن عنها في شهر فبراير، وقد أقرّ بأنّ قيمتها ستكون 13000 دينار جزائري، وهي تدخل ضمن إطار قانون المالية الجديد الخاص بالسنة الحالية 2022، وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن التفاصيل.

كيفية التسجيل في منحة البطالة minha anem dz

يستعلم آلاف الجزائريين عن كيفية التسجيل في منحة البطالة minha anem dz، والذي أصبح متاحا رسميا من خلال موقع منحة البطالة. وأعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل بأنها ستقوم بمرافقة كل طالبي العمل المسجلين لديها في رحلة البحث عن عمل، إلى ذلك الحين سيستفيدون من منحة البطالة إلى أجل غير محدد، ويمكنهم القيام بالتسجيل عن بعد في منحة البطالة 2022 دون الذهاب إلى الملحقة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تمّ تطوير هذه المنصة الرقمية من أجل تسهيل عملية التسجيل في منحة البطالة، مع العلم بأنه يجب أن تتوفر في كل الأشخاص شروط منحة البطالة في الجزائر 2022، ومن خلال البوابة الإلكترونية يستطيعون تقديم الطلبات عبر إدراج كل المعلومات الشخصية المطلوبة وحجز الموعد الذي يناسبهم من أجل إجراء مقابلة في أقرب ملحقة، ويتم التسجيل باتباع ما يلي:

في أول الأمر، يجب أن يدخل المتقدم إلى موقع منحة البطالة من خلال الإنترنت. ثانيا: بعد أن يدخل لواجهة البرنامج، عليه أن يضغط على زر التسجيل المتواجد في الأعلى. سيجد خانتان، عليه أن يكتب في إحداها رقم بطاقة طالب العمل”رقم التسجيل”، وفي الثانية يكتب رقم بطاقة التعريف الوطني. سيتم التحقق من طلبه لثواني، إن رفض الطلب الخاص به سيظهر سبب الرفض معه. أما إن تم القبول سينتقل مباشرة إلى المرحلة الثانية من التسجيل. بعد ذلك يجب أن يكتب الاسم واللقب والحساب البريدي، ثم يحجز موعد المقابلة مع المستشار بالوكالة في الملحقة المحلية. في الأخير ما عليه سوى أن يطبع وصل الموعد والتعهد ويحتفظ بهما لحين موعد المقابلة.

شروط الاستفادة من منحة البطالة minha anem dz

لقد تم تعيين شروط منحة البطالة 2022 من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، من أبرز الشروط أن يكون المستفيد جزائري الجنسية. ويتراوح سنّه من 19 إلى 40، كذلك يجب أن يكون طلب العمل المقدم عبر الوكالة مفعّلا، وألا يكون هناك نشاط في حسابه الخاص. كما لا يجب أن يكون المتقدم مستفيدا من الصندوق الوطني للتقاعد، وألا يكون قد سبق واستفاد من قروض الدولة أو أي دعم حكومي وعقود ما قبل التشغيل.

بالإضافة إلى ذلك، لا يجب أن يرفض المسجّل أكثر من عرضي عمل من التي تقدمها له الوكالة. كذلك لا يجب أن يكون زوج المستفيدة من المنحة موظف حكومي أو له راتب شهري. كما لا تقبل طلبات من لا زالوا يدرسون في الجامعة أو يزاولون التكوين المهني في إحدى المؤسسات، وأن يبرر كل شاب موقفه إزاء الخدمة الوطنية، إما بوثيقة الإعفاء أو وثيقة تثبت اجتيازه للخدمة فعلا.

وثائق التسجيل في منحة البطالة

من أهم الوثائق التي يجب أن يحضرها المواطن في المقابلة الشخصية مع المستشار بالوكالة، هي شهادة عائلية إن كان متزوجا. وأيضا صك بريدي مشطوب، بطاقة التعريف الوطني، وثيقة إثبات وضعية الخدمة الوطنية. ونسخة طبق الأصل عن شهادة التكوين المهني بالجزائر أو الشهادة الجامعية، وثيقة تثبت عدم عمل زوج المستفيدة. بالإضافة إلى الوصل الخاص بالموعد والتعهد اللذان تم استخراجهما من المنصة الرقمية.

موعد صرف منحة البطالة

بعد الانتهاء من كل الإجراءات الضرورية في موقع البطالة واجتياز المقابلة الشخصية. يمكن أن يتم صرف المنحة في حسابات كل الأشخاص المقبولين بداية من شهر مارس بتاريخ 28 منه. مع العلم بأن صرف المنحة سيكون في نفس التاريخ من كل شهر، ويتوقف صبّ منحة البطالة 2022 في حال حصول المستفيد على منصب عمل. أو في حال رفض أكثر من عرض عمل من العروض المقدمة من الوكالة، عدا ذلك ستستمر.

مشاكل تواجه المستخدمين أثناء التسجيل في منحة البطالة

من بين المشاكل الشائعة التي واجهت كل من حاولوا التسجيل في المنحة هي ظهور عبارة “حدث خطأ” بعد أن يقوموا بإدخال رقم التسجيل ورقم البطاقة. وهذا راجع إلى الضغط الكبير على الموقع، لذلك عليهم أن يحاولوا لعدة مرات حتى ينجحوا. أما في حال ظهرت لهم عبارة أنهم لا يزالون يدرسون أو سبق وشغلوا منصب عمل من قبل. ولا ينطبق عليهم الأمر في الواقع، ما عليهم سوى الذهاب إلى cnas لإلغاء الانتساب للضمان الاجتماعي.

بهذا نختم المقال الذي خصصناه لموضوع كيفية التسجيل في منحة البطالة minha anem dz. والذي وضعته الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر بداية من تاريخ 25 فبراير لاستقبال طلبات المواطنين. ثم انتقلنا بين الأسطر لنعرض لكم شروط منحة البطالة، كما ذكرنا لكم وثائق ملف منحة البطالة في الجزائر 2022 وموعد صبّ المنحة. وتطرقنا إلى ذكر أهم المشاكل التي تواجه المستخدمين أثناء التسجيل من خلال موقع منحة البطالة، نرجوا أن نكون قد أفدناكم بما قدمناه لكم من خلال مقالنا هذا.