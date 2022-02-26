نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط http://epedu.gov.iq/ للحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022 فى جميع الجامعات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022 في جميع الجامعات العراقية برقم الامتحاني نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني حيث معدلات البحث على جوجل تتزايد من أجل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي تم تفعيله مؤخراً لاجل تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي جاءت بالتعامل مع حدة انتشار فيروس كورونا المستجد، عليه نستعرض ونوافيكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من المنزل بمنتهى السهولة

رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتائج القبول الموازي واحدة من النتائج التي بامكانكم من المنزل اجراء الاستعلام عنها سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني، حيث قد كشفت بشكل مؤخر وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على نتائج القبول الموازي بعدما تم التأكيد على صفحة الوزارة الرسمية على تلك النتائج بعد الاشارة على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى شتى الجامعات العراقية سواء كلية الطب او كلية العلوم او كلية الهندسة او كلية التمريض وغيرها من التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، عليه تم تفعيل امكانية الوصول الى تلك بعد الاشارة على رابط الكتروني بامكانكم الدخول عليها واجراء الاستعلام عن تلك النتائج من المنزل بمنتهى السهولة، عليه نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتائج القبول الموازي واحدة من النتائج التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها فى جميع المحافظات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو جاء بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تسجيل اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

البدء فى الاستعلام عن تلك النتائج فور النقر على أيقونة عرض الدرجات لتكون امامكم النتائج على الفور

مع العلم على ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد اشارت على ان نتائج الطلاب فى جميع المحافظات العراقية معلنة بالخطوات السابق لنا عرضها بالاعلي امامكم سواء من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او من خلال موقع نتائجنا